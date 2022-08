Kerk in centrum Deventer verpaupert verder, volgens ontwikkelaar is eind van gebed zonder einde in zicht

Inloopmid­da­gen van ontmoe­tings­plaats Netwerk Deventer Huisgeno­ten starten weer

Komende maand begint Netwerk Deventer Huisgenoten weer met inloopmiddagen voor 50-plussers. Elke vrijdag is iedereen, lid of geen lid, welkom in de ontmoetingsruimte van het vroegere Thomas Wildey, nu een wooncomplex van Woonzorg Nederland. Het adres is de J.P. Thijsseweg 100, een woonerf aan de Overstichtlaan.

25 augustus