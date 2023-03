Kerkplein in Olst wordt ‘groen en levendig’, maar wel later en duurder dan gepland

Storing bij Zwolle opgelost, treinver­keer komt langzaam weer op gang

Het was een slechte ochtend voor treinreizigers in het oosten van het land. Door een storing in de plaatselijke verkeersleidingspost reden er enkele uren geen treinen rond Zwolle. Dat had gevolgen voor het hele land, met name het noorden en het oosten. En dat op een dag dat meerdere lijnen al uitvallen vanwege stakingen.