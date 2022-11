Kerstconcert ‘vol enthousiasme’ in De Kuip Colmschate

Oorzaak verwoesten­de brand in Deventer woning niet meer te achterha­len

De oorzaak van de felle brand in Deventer is niet meer te achterhalen. Dat zegt de Veiligheidsregio IJsselland. Een woning in de wijk Voorstad raakte maandagochtend zwaar beschadigd na een felle brand.

