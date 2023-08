Kilo Kilo komt dit weekend met vintage kleding sale naar Burnside

Go Ahead Eagles eert overleden vrijwilli­ger Dolf (75): ‘Hij was onderdeel van de familie’

Traditiegetrouw is zaterdag bij de eerste thuiswedstrijd van Go Ahead Eagles bij de Memorial Garden stilgestaan bij supporters die het afgelopen jaar zijn overleden. De Stentor pikt er eentje uit: Dolf Boterman (75). Dolf was tien jaar lang de man die dag en nacht klaarstond voor de club. Een man die zijn inzet niets bijzonders vond. Maar de club vindt dat wel. Zijn weduwe Tineke: ,,Hij was onderdeel van de Eagles-familie.”