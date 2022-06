Kleuterbibliotheek in Deventer moet lezen nog beter stimuleren

MET VIDEO Huisarts uit Diepenveen houdt tussen de legoblok­ken en barbiepop­pen spreekuur voor Oekraïners

Twee uur per week houdt huisarts Guus Klunder samen met een collega spreekuur voor Oekraïners in de opvang aan de Keulenstraat in Deventer. In het trappenhuis vormt zich een rij terwijl hij zijn laptop openklapt in de ‘kidsroom’, zoals het a4’tje op de deur vermeldt. ,,De grootste puzzel is uitzoeken welke medicijnen ze slikken en of die hier bestaan.’’

27 mei