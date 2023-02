Klimaatverandering? Met deze 3D-kaart van Deventer wordt dat zichtbaar voor iedereen

met video Zó snel slaat dief van fietsaccu in Deventer toe: ‘Dat het haar overkomt is heel sneu’

Het duurde slechts acht seconden, langer was niet nodig voor de dief die gisteren een fietsaccu heeft gestolen in Deventer. Camerabeelden laten duidelijk zien hoe de man te werk gaat. ,,We zijn redelijk geschokt van de eenvoud na het zien van de beelden”, vertelt directeur Roel Smabers (56). Een medewerkster van zijn bedrijf is nu de dupe van deze diefstal.