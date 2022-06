Koffie, gebak, alcoholvrij bier en vooral veel liefde voor de racefiets in De Meet in Deventer: ‘De koers staat hier aan’

Extra miljoenen voor vernieuwd Deventer poppodium, onzeker­heid over verhuizing blijft

Deventer maakt nog eens 4 miljoen euro vrij voor een vernieuwd Burgerweeshuis. Dat poppodium moet dan komen in het Havenkwartier. Dat blijkt uit de Deventer bestuursplannen voor de komende jaren. Zekerheid dat het écht tot een verhuizing vanuit de binnenstad komt, bieden de extra miljoenen echter niet. ,,Maar het is weer een stap in de goede richting.”

18 juni