Koffie van Deventenaar Niels valt op WK Barista minder in de smaak: ‘Het blijft een jurysport’

Mag ‘lawaaieri­ge’ achtbaan bij pannenkoe­ken­huis Voorst terugkeren? ‘Op deze manier gaan we failliet’

Buren ergeren zich eraan, maar voor het echtpaar Bert en Miranda van Welsum was het een voorname bron van inkomsten: de dino-achtbaan bij Speelparadijs Pannenkoekenhuis in Voorst. De gemeente wilde de attractie weg hebben vanwege klachten, maar onduidelijkheid over een bestemmingsplan laat ruimte voor discussie. Vandaag boog de rechter zich erover.