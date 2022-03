Kok neemt beloften GA Eagles weer bij hand; promovendus wint ouverture van Heerenveen

Nul reacties op vacatures, dus gooit Deventer evenemen­ten­be­drijf poort open: ‘Tíjdens je werk naar concert’

De bewegwijzering op het Zwarte Cross-terrein ophangen, of de bar opbouwen voor een concert van Lady Gaga in de Johan Cruijff ArenA. Het werk in de evenementensector kan je op veel plekken brengen, weet Willem Beumer van TTM Event Facilities in Deventer. Probleem: de sector heeft twee jaar op slot gezeten en personeel is weggelopen. ,,We moeten al nee verkopen.’’

16:23