Komt langgewenste ‘fietssnelweg’ tussen Deventer en Zutphen er nog? Provincie belooft snel duidelijkheid

Gonnus (61) brak in Hengelo in, bekladde auto’s, en eindigde in de cel: ‘Slechte dingen vernielen noem ik geen geweld’

Ooit was ze een beruchte milieu- en vredesactivist. Brak in bij Holland Signaal Apparaten in Hengelo, ketende zich vast aan F16’s, vernielde landingsbanen en auto’s, belandde in de gevangenis - en ontsnapte eruit. Nu viert het klimaatactivisme hoogtij maar zit Gonnus Doeven (61) gedesillusioneerd thuis. „Iedereen wil duurzaamheid, maar zonder welvaart in te leveren. Dat gaat dus niet hè.”

8 januari