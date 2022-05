Krakkemikkige Deventer buurt gaat tegen de vlakte: ‘Sommige buren durven niet meer het balkon op’

José uit Deventer stapt in haar vrije tijd vrijwillig op ruziënde buren af: ‘Soms líjkt het onoplos­baar’

Een overhangende tak, harde muziek in de kleine uurtjes of een verkeerd geplaatste schutting. Iedereen kan verzeild raken in een conflict met de buren. Wanneer je er samen niet uitkomt, zijn er de mensen van Buurtbemiddeling om de plooien glad te strijken. José Geerdink doet dit bijzondere vrijwilligerswerk in Deventer. ,,Het wringt bijna altijd in de communicatie.’’

12 mei