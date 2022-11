Krijgt Benjamin (6) een sportprothese of niet? ‘Wil gewoon met zijn vriendjes voetballen’

Foutje, bedankt! Oplossing van woordzoe­ker in sintkrant van Deventer leidt tot... zwarte piet

Een pijnlijke slordigheid in de Sinterklaas Puzzelkrant die in Deventer is verspreid. Net op het moment dat Sinterklaas dit jaar tijdens de intocht in Deventer voor het eerst wordt omgeven door roetveegpieten, leidt de oplossing van de woordzoeker juist tot de bekritiseerde zwarte piet.

7 november