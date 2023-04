Krijgt Deventer stadsplein Nieuwe Markt minder of zelfs véél minder parkeerplekken?

Paal en perk aan fastfood in Deventer met McDonald’s in centrum? ‘Ik vind het een non-discussie’

Een aantal partijen in de gemeenteraad wil onderzoeken of nieuwe fastfoodzaken zijn te weren uit Deventer. McDonald’s, dat in de Keizerstraat wil openen, valt buiten een eventueel maximum. ,,Laten we juist blij zijn dat McDonald’s zich wíl vestigen in de binnenstad.”