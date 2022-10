Krijgt pickleball voet aan de grond in Deventer? ‘We hopen dat het balletje gaat rollen’

Afgeser­veer­de fietspar­king toch haalbaar in Deventer binnenstad? ‘Plan ligt al jaren in la, zonde’

Een volgens ondernemers, Fietsersbond Deventer en bezoekers nijpend tekort aan plekken in de binnenstad om de fiets te stallen. Veilig bovendien, zonder dat accu’s van e-bikes worden gestolen, criminaliteit die de laatste tijd voorkomt in het centrum. De oplossing? ,,Een overdekte en bewaakte parkeergarage voor fietsen. Dit is hét moment.”

