KVZ kent een perfecte avond tegen DOS-WK, Devinco moet nederlaag slikken

GA Eagles is lief voor topclub in crisis: ‘We hadden te veel ontzag voor PSV’

PSV-Go Ahead Eagles 2-0. Doodgewone uitslag. Tenminste, voor wie dat op Teletekst leest en de wedstrijd niet zelf ziet. De waarheid is dat de Deventer eredivisionist lief is voor de kwakkelende Brabanders en de club in crisis zaterdag laat ontsnappen. ,,We hadden te veel ontzag.”

15:30