‘La Grande Paasbrocante’ op de Brink in Deventer

Poolcafé in Deventer gaat dicht; uitbater kríjgt zak geld mee, terwijl pandeige­naar 76.800 euro van hem eiste

The Poolroom aan de Deventer Stromarkt moet weg. Volgens de pandeigenaren betaalt uitbater Zafer Seyfi van het poolcafé al jaren zijn huur niet. Bovendien willen ze het pand verkopen. Via een kort geding probeerde eigenaar O.N.A.C. Amusement Vastgoed de Seyfi per direct weg te krijgen. Er rolde een bijzonder compromis uit; waarbij de ‘wanbetaler’ geld kríjgt.

5 april