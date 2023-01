Laatste transferdag of niet, Hake weet echt wel wie er woensdag in de bus naar Waalwijk stappen

Thuiskomen in Eindhoven, vertrekken met de punten: vijftal van GA Eagles heeft verleden bij PSV

Als Go Ahead Eagles ooit een kans heeft bij PSV te winnen, is het zaterdag wel. De ploeg van Ruud van Nistelrooij is van de leg en vijf spelers in de Deventer selectie zullen azen op een glorierijke terugkeer bij de club waar ze ooit speelden. Al verschijnt er van het quintet waarschijnlijk maar eentje aan de start.

27 januari