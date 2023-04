Lang leve de Langstraat in Wijhe met deze nieuwe onderneemsters

Ze heeft eigenlijk geen tijd, Larissa Godeschalk (27) van Unique Kappers. Sinds augustus 2022 is de kapster in het voormalige slagerspand aan de Langstraat getrokken. Tijd om na te denken hoe ze zo druk komt, komt er maar steeds niet van. Ze kapt en kleurt aan één stuk door. ,,Maar als ik bij haar de kleur inzet, kan ik wel vertellen’’, reageert ze op haastige toon, maar bovenal opgetogen.

Godeschalk is een van de nieuwe onderneemsters die de Langstraat in Wijhe levendig maken. Een must, want de winkelstraat in het dorpje aan de IJssel met haar authentieke pandjes, historische zijstraatjes, de karakteristieke kastanjeboom, de oude molen aan de ene kant en de gele villa aan de andere en het mollige kerkje dat de winkelstraat in tweeën deelt, heeft het zwaar te verduren gehad.