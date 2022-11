Lange file op A1 bij Deventer door ongeluk bij Wilp: vrachtwagen en vijf auto’s botsen

Met video Deventer binnenstad is museum en appartemen­ten rijker: ‘Was er altijd van overtuigd dat dit zou lukken’

Met wat vertraging is Deventer eind november een museum voor moderne kunst rijker. In het Hegius, het voormalige gymnasium in hartje Deventer binnenstad, zijn ook appartementen gemaakt. Voor Koos Hoogland, initiatiefnemer van het museum, begint het nu eigenlijk pas écht. ,,We kunnen eindelijk laten zien wat we in huis hebben.”

14 november