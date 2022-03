Leegloop bij GA Eagles, werk aan de winkel voor Bosvelt: zestien spelers op weg naar de uitgang

De tragische dood van Deventer volksheld Han Hollander: ‘Slachtof­fer van zijn eigen ijdelheid’

Han Hollander is de beroemdste sportjournalist van voor de oorlog. Met zijn lyrische wedstrijdverslagen bracht hij hele volksstammen in vervoering. Voor zijn bijdrage aan de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn ontving de in Deventer geboren Jood een oorkonde van Hitler. Daarmee dacht hij veilig te zijn voor deportatie. Toch eindigde zijn leven in de gaskamers van Sobibor.

