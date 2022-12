Lettelse Revue gaat ‘Ait Vedan’ en wordt in 2023 eindelijk opgevoerd

De vingeraf­druk van het Deventer stadhuis wordt ook een onderschei­ding: ‘Bijna een nieuw wapen’

Ze zitten al op en in het Deventer stadhuis, de bekende vingerafdrukken van Deventenaren. En straks prijkt het ‘Deventer symbool’ ook op een colbert, blouse of trui. De vingerafdruk is als ontwerp gekozen voor de nieuwe Deventer Stadsspeld, die vanaf januari wordt uitgereikt aan mensen die een belangrijke rol in de samenleving vervullen.

