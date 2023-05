Levensles op school: ‘Ik wist niet wat ik moest doen’

indebuurt.nl Alles wat je wilt weten over een parkeerver­gun­ning in Deventer

Ben je net in Deventer komen wonen en wil je jouw auto voor de deur kwijt? Of heb je net je rijbewijs gehaald en een auto voor jezelf gekocht? Dan heb je in bepaalde gebieden in Deventer een parkeervergunning nodig. Wij zochten uit wat daar bij komt kijken in onze stad.