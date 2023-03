Lijst wordt langer: ook deze bands staan in juni op festival Mañana Mañana in Laren

Buschauf­feur (78) afgetuigd voor oog van kinderen in Wijhe: ‘Stevige maatrege­len tegen jonge daders’

Een 78-jarige buschauffeur is in Wijhe voor het oog van jonge kinderen en middelbare scholieren zwaar mishandeld. Dat gebeurde op het SPOC-park in Wijhe. Twee leerlingen van Capellenborg zijn geschorst van school en aangehouden door de politie. ‘Tegen betrokken leerlingen zullen passende, stevige maatregelen getroffen worden’, staat in een brief aan ouders en leerlingen.