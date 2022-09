Liubchenko uit Oekraïne speelt persoonlijke voorstelling in Mimik Deventer

Doven de rode lichten onder Deventer Wilhelmina­b­rug voorgoed?

De Bokkingshang in Deventer. Nog altijd staat de straat onder de Wilhelminabrug bekend om de ramen met rode lichten. Maar al meer dan tien jaar is het donker bij driekwart van de prostitutieramen. Burgemeester Ron König vindt het ‘geen gezicht’ en ziet het graag veranderen, maar hoe reëel is dat? ,,Gemeente kan geen zaken doen met een discutabele vastgoedeigenaar.’’

10 september