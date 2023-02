LIVE | Derby van het Oosten moet GA Eagles weer aan een succes helpen

LIVE eredivisie | Hoe verwerkt FC Twente mededeling Ron Jans tegen Go Ahead Eagles?

Afgelopen weekend maakten trainer Ron Jans en technisch directeur Jan Streuer bekend na dit seizoen te stoppen bij FC Twente. De vraag is of dat invloed heeft op de sportieve prestaties van het team. Je volgt Go Ahead Eagles tegen FC Twente vanaf 14.30 uur hier live.