LIVE | Derby van het Oosten tussen GA Eagles en FC Twente in gang gezet

Volleybal: bekerdroom Apollo 8 aan diggelen, stunt Tornado tegen koploper, Webton benut kansen niet

Veel volleybalteams hoefden dit weekend vanwege carnaval niet in actie te komen. Dat gold niet voor de vrouwen van Apollo 8. De Bornse eredivisionist speelde de kwartfinale van de beker, maar was daarin niet opgewassen tegen Sliedrecht Sport. In de lagere divisies zorgde Tornado voor een stunt tegen de koploper en liet Webton Hengelo kansen liggen tegen Sudosa-Desto.