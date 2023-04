LIVE eredivisie | Go Ahead Eagles dankt VAR en komt op voorsprong tegen Fortuna Sittard

Te zien in Deventer: Elisabeth Heuff, markante schilder die verstilde Achterhoek van jaren 50 vastlegde

Ze legde het platteland en de bijbehorende menselijke taferelen rondom haar woonplaats Neede op geheel eigen wijze vast: Elisabeth Heuff (1910-1994). Vooral de dagelijkse gang van zaken in de Achterhoek van de jaren 50 komt naar voren in haar schilderijen. Haar werk is tot 18 juni te zien in Brink 16 op de Brink in Deventer.