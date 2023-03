LIVE eredivisie | Hekkensluiter Cambuur heeft punten hard nodig, Go Ahead Eagles op bezoek in Leeuwarden

Met Video Moskee in Lochem wéér in actie voor slachtof­fers aardbeving: ‘Ze hebben nog steeds hulp nodig’

Leden van de Selimiye-moskee in Lochem zijn massaal de keuken in gedoken. En dat allemaal om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Want de aandacht voor die enorme ramp mag niet verslappen. ,,Je hoort eerst van heel veel acties, maar op een gegeven moment zakt het in.’’