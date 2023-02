LIVE eredivisie | Sparta op Kasteel tegen Go Ahead Eagles: Rotterdammers blijven zesde bij zege

Karin en Ank willen het leven voor slechtzien­den via Oogcafé Deventer een beetje leuker maken

De een is slechtziend, de ander niet. Samen vormen ze de drijvende krachten achter de herstart van het Oogcafé in Deventer. Een nieuwe locatie is er ook. De komende tijd is De Fermerie aan het Muggeplein het onderkomen voor het café. Karin Beemer: ,,Samen willen we er iets moois van maken, slechtziende mensen uit hun isolement halen.”

