LIVE eredivisie | Wittek schiet vrije trap schitterend raak, Vitesse aan de leiding tegen de Eagles

Lochem wil jaar langer Oekraïners opvangen op vakantie­park De Achterhoek van EuroParcs

De gemeente Lochem wil gevluchte mensen uit Oekraïne een jaar langer opvangen in vakantiewoningen op recreatiepark De Achterhoek van EuroParcs. Het contract tussen beide partijen is met een jaar verlengd, tot april 2024. Voorwaarde is nog wel dat het bedrijf volledig moet meewerken aan een integriteitsscreening.