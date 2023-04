LIVE | GA Eagles had RKC in de touwen hangen... en ineens is daar de gelijkmaker

Poging twee om Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk aan de gang te krijgen is gelukt. Op 10 maart gooide Koning Winter roet in het eten. Het stadion zat al vol toen vlak voor de (uitgestelde) aftrap alsnog het bericht kwam: voetballen is op deze half ondergesneeuwde mat niet mogelijk. Een kater voor duizenden voetballiefhebbers en natuurlijk ook voor spelers en staf. Woensdagavond (aftrap 18.45 uur) is de bal wel gaan rollen in De Adelaarshorst.