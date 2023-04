LIVE | GA Eagles jaagt tegen Fortuna op tweede thuiszege in vier dagen

Raad Deventer blijft worstelen met fastfood in de stad: moet de oliebollen­kraam dan ook weg?

De gemeenteraad van Deventer geeft geen duidelijk signaal als het gaat om fastfoodrestaurants in Deventer. Dat bleek gisteravond in de raadszaal van de gemeente. D66 wil de vette hap beperken, Deventer Belang wil weten of dat ook betekent dat de oliebollenkraam moet verdwijnen.