LIVE | GA Eagles na rood voor Fernandes verder met tien man en achterstand tegen Sparta

Hoewel het pas de vierde speelronde is in de eredivisie, begint de eerste druk al een beetje voelbaar te worden bij Go Ahead Eagles. Na drie nederlagen moet zaterdag in eigen huis (aftrap 16.30 uur) Sparta Rotterdam bedwongen worden om het seizoen in Deventer echt in gang te zetten. Volg de laatste ontwikkelingen rondom en tijdens de wedstrijd in ons liveblog.