LIVE | Gezellig drukke Koningsdag in Oost-Nederland • Koning in Rotterdam: ‘Geen woorden, maar daden!’

Glenn Kobussen trekt na elf seizoenen HHC de deur achter zich dicht: ‘Een andere club, trainer worden, stoppen, alles is mogelijk’

De kapitein zwaait af bij HHC Hardenberg. Glenn Kobussen is geen twintig meer en beseft dat zijn tijd is gekomen bij de topclub uit de tweede divisie. Maar stoppen met voetballen is vooralsnog voor de middenvelder niet aan de orde.