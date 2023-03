LIVE | Hattrick in exitpolls voor BBB: enorme winst in Overijssel, Brabant én Noord-Holland

Bouw zwembad Rijssen gaat voorspoe­dig, maar waar blijven de badmees­ters?

De laatste hand wordt gelegd aan zwembad de Koerbelt in Rijssen. Ruim 19 miljoen euro is voor de hypermoderne sportfaciliteit uitgetrokken die in mei klaar moet zijn. Maar wie gaat er straks toezicht houden langs de zwembadranden? Er wordt naarstig gezocht naar personeel.