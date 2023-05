LIVE | Houdt GA Eagles kansen op Europees ticket in leven en stuurt het Groningen naar de eerste divisie?

Deze Canadese veteraan bevrijdde met zijn compagnie Deventer: ‘De ontlading die ik zag, betekent nog steeds heel veel voor mij’

Bijna 100 is hij nu, Nick Janicki uit Canada. Een mensenleven van een eeuw. Nick Janicki maakte veel mee. Ook de Tweede Wereldoorlog, als jonge soldaat. De bevrijding van Deventer staat op zijn netvlies gebrand. Het was 10 april 1945. Nu is hij terug. Als één van de laatste in leven zijnde veteranen.