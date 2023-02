LIVE | Kwartfinale lonkt opnieuw voor GA Eagles in KNVB-beker, dat wel eerst ADO moet verslaan

Buurman landgoed in Terwolde strijdt tot hoogste rechter om kleur hooibalen: ‘Overheid strooit burgers zand in ogen’

Groen of zwart folie om de hooibalen? Jonkheer Alexander van Rijckevorsel van Kessel mag zelf weten welke kleur plastic hij gebruikt voor zijn hooiopslag op Landgoed Matanze. Buurman Auke Kroondijk streed tot aan de Raad van State om de hooibalen uit zijn zicht te laten verdwijnen, door ze te verbieden of op zijn minst in zwart te verpakken. Hij krijgt geen gelijk.

8 februari