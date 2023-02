LIVE | Op het veld van FC Emmen is het lastig winnen, lukt dat GA Eagles zondag wel?

Aan de Oude Meerdijk in Emmen kan GA Eagles zondag een zeer belangrijke slag slaan als het gaat om handhaving in de eredivisie. Het is voor het eerst sinds seizoen 2017-2018 dat deze wedstrijd in competitieverband weer eens wordt gespeeld in het Drentse land. In Deventer troffen de teams elkaar al wel dit seizoen.