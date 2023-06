LIVE | Politie haalt boeren van de snelweg • gemeente Den Haag wil boeren naar het Malieveld leiden

Deventer tandeloos tegen komst 40 patiënten met strafblad en een stoornis; omwonenden verbolgen: ‘Wat doe ik dan nog op zo’n informatie­avond?’

Omwonenden van Brinkgreven, het terrein voor geestelijke gezondheidszorg in Deventer, kregen dinsdagavond een harde boodschap van burgemeester Ron König: er is weinig te doen aan de komst van veertig nieuwe patiënten met een strafblad en een psychische of psychiatrische stoornis op locatie Brinkgreven. De ongeveer 120 aanwezigen op een informatieavond namen de boodschap met rumour in ontvangst.