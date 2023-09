Lochem wil gehavende buitenbaden van Almen en Gorssel behouden, maar voorwaarden wekken wrevel

Het dak gaat er af tijdens After Summer met DJ Elstak in Rijssen

Het was de 21ste editie van het After Summer Festival in Rijssen. En zoals ook eerder al, het (tent)dak ging er af. Dat kwam niet in het minst door het optreden van een legende uit de hardcore scene, Paul Elstak. De bezoekers keken er naar uit en ze kregen waarop ze hadden gehoopt. Keiharde beats in een razend ritme.