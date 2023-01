Lochem wil half miljoen euro uittrekken voor aanschaf nieuwe camera’s en microfoons in vergaderzalen

Kelder­brand hartje Deventer was kortslui­ting òf brandstich­ting

De brand afgelopen vrijdag in het souterrain van een appartementencomplex in het centrum van Deventer is mogelijk aangestoken. Dat is in elk geval een van de twee scenario’s die de politie op dit moment onderzoekt. Bij de brand moesten in allerijl tien appartementen worden ontruimd.

