Lochemsebergloop keert terug op de hardloopkalender en wordt in nieuw jasje gestoken

Rommens baalt als een stekker van gelijkspel GA Eagles: ‘Moeten dat beter uitspelen’

Waar Go Ahead Eagles zich zondag bij FC Emmen verder richting veilige haven moet spelen, gaat het net voor het einde mis. Ole Romeny dompelt de Deventer ploeg in rouw, want het 2-2 gelijkspel voelt als een nederlaag. ,,We waren de baas”, ziet middenvelder Philippe Rommens.