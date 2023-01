Loes Adegeest kent een prima debuut bij FDJ: zesde in criterium Adelaide

wielrennenLoes Adegeest kende afgelopen zaterdag een uitstekend debuut voor haar Franse World-Tour ploeg FDJ. De Deventerse kwam in het criterium in het Australische Adelaide, waar ze een dag later startte in de Tour Down Under, als zesde over de streep.