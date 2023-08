Luister | Auto belandt in sloot in Heeten • Kampen grijpt in bij voetbalveldje

Lokale belangen­clubs in dorpen krijgen het steeds drukker: ‘Vroeger gingen ze naar de politie, nu naar ons’

Lokale belangenverenigingen. Ze zijn vaak dé plek waar dorpelingen naartoe gaan bij problemen. Positief, maar het betekent wel veel werk. Dat terwijl de lokale clubs volledig draaien op vrijwilligers. In de gemeente Voorst zijn maar liefst tien clubs actief, waarvan sommigen inmiddels omkomen in het werk. ,,We moeten geen verkapte gemeente-afdeling worden.”