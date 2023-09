Luister | Auto te water in Apeldoorn • Fors meer gevaarlijke stoffen in rivieren

indebuurt.nl Bezoek de Lebuinus­kerk of kom films kijken op de Brink: 5 x uittips in Deventer

Als je deze week wat tijd over hebt, kun je genoeg ondernemen. De Lebuinuskerk is deze week gratis te bezoeken en ook kun je films kijken op de Brink! Het is tevens de laatste week dat je de IJsselbiënnale kunt ontdekken!