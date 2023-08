Luister | Cafébaas in Nunspeet krijgt geld na fout gemeente • Verzakt tunnel bij station Colmschate?

Scharrel­var­kens zetten tanden in deze enorme woekeraar in Olst (en daarna gaan ze naar de slacht)

Wie lust de Japanse Duizendpoot wel rauw en verslindt de plant met liefde? Die vraag lijkt in Olst beantwoord. IJssellandschap zet een levende troef in om de taaie woekeraar in 3 maanden tijd tegen te gaan ,,De harde stengels laten ze liggen. Die vinden ze niet lekker.’’