Luister | Centrum van Apeldoorn gaat op de schop • Dinoland in Zwolle sloopt kenmerkend paviljoen

Ligt de basis voor verande­ring in Turkije in De Scheg in Deventer? 'Het idee bezorgt me bijna een hartaanval'

Turkse Nederlanders uit het oosten en noorden van Nederland trokken zaterdag massaal naar sportcentrum De Scheg in Deventer om hun stem uit te brengen voor de Turkse presidentsverkiezingen van 14 mei. De één vol trots en gekleed in driedelig pak, de ander in de hoop dat er duizenden kilometers verderop eindelijk iets verandert.