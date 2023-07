Luister | Forse stijging doden en ongelukken op het water • Veroorzaker valpartij Tour de France geïdentificeerd

Delta Piano Trio: van Salzburg naar Kamermu­ziek aan de Berkel in Barchem

Het Delta Piano Trio treedt op in de serie Kamermuziek aan de Berkel. Zondag 23 juli om 15.00 uur speelt het trio, bestaande uit Gerard Spronk (viool), Irene Enzlin (cello) en Vera Kooper (piano) in de grote zaal van Boetiek Hotel BonAparte in Barchem.