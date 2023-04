Luister | Horecapersoneel Apeldoorns plein moet automobilisten ontwijken • Buitenzwembaden op zoek naar badmeesters

indebuurt.nl Hond Cooper redde een kitten uit de IJssel: ‘Ze zijn nu onafschei­de­lijk’

Het is een koude dag in september als Laura ten Hag (44) haar gebruikelijke wandeling langs de IJssel maakt met hond Cooper. “Hij zwemt daar altijd, of het nou zomer of winter is”, vertelt ze. Maar als Cooper dit keer uit het water komt, is hij niet alleen. “Hij zwom naar me toe en legde een kitten bij me neer.”