Luister | Nuon-Claim ziet doorbraak in twist om torenhoge energienota’s • Topman Stella krijgt andere rol

Dorps­school Nettel­horst heeft ondanks grote belangstel­ling te weinig leerlingen en dreigt te verdwijnen: ,,De klok tikt, we krijgen geen eerlijke kans”

Dalton Basis School Nettelhorst dreigt te verdwijnen. De school in de buurtschap Nettelhorst onder de rook van Lochem heeft te weinig leerlingen. De basisschool had op 1 februari van dit jaar 41 leerlingen in totaal moeten hebben om niet door de ondergrens te zakken. Het zijn er nu 36.